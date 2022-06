homify 360°: Wilde Villa in Poing

Wir werfen von der Gartenseite her einen ersten Blick auf das Gebäude, das in deutlicher Anlehnung an den Bauhausstil errichtet wurde und mit seinem Flachdach, der kubistischen Formgebung und den zahlreichen Fenstern modern und zeitgemäß wirkt. Besonderer Eyecatcher sind die vereinzelten roten Elemente, welche alle Blicke auf sich ziehen und dem Haus einen besonderen Charakter verleihen.