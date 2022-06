Vorher-Nachher: Eine Bruchbude wird gerettet

Das alte Bauernhaus, dessen Umbau und Renovierung wir euch genauer zeigen möchten, steht in der niederländischen Stadt Leudal und wurde schon um 1930 erbaut. Das Gebäude befand sich leider in einem schlechten Zustand, wodurch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen nötig wurden, um den ehemaligen Bauernhof in ein Einfamilienhaus zu verwandeln. Zum Glück waren unsere Experten von bijvoet architectuur & stadsontwerp zur Stelle, um das Unmögliche möglich zu machen und das alte Gebäude doch noch zu retten. Nun erstrahlt es in neuem Glanz und verfügt über drei Schlafzimmer sowie ein Gästezimmer. Welche Überraschungen das alte Bauernhaus noch bereithält sowie alle Vorher-Nachher-Bilder seht ihr in der folgenden Bildstrecke. Viel Spaß!