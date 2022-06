Ein Haus, das aus dem Felsen wächst

Was macht ein modernes Haus eigentlich aus? Ist es die Form, die exponierte Lage oder sind es die Materialien? Wir sind der Meinung, dass alle drei der genannten Faktoren von größter Wichtigkeit sind und so stellen wir euch heute ein Wohnhaus vor, das alle Punkte bestens beachtet. Verantwortlich für den außergewöhnlichen Bau war das in Dresden ansässige Architekturbüro Heisenbergbrenner Architekten.