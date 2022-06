Top 5: Unsere schönsten Raumwunder

Eine moderne Fassade, ein Pool, ein Gästezimmer und drei Etagen purer Wohnluxus… Was an diesem Einfamilienhaus allerdings noch mehr beeindruckt, ist die smarte Ausstattung, denn hierbei wird auf erneuerbare Energien, Wärmedämmung und Energieeffizienz geachtet. Was so spannend klingt, erklären wir euch hier natürlich noch einmal ausführlicher.