7 Eindrücke eines modernen Hauses, die euch inspirieren werden

Hell und freundlich präsentiert sich der Holz-Massivbau, der von außen weiß verputzt wurde. Die Besonderheit des Entwurfs liegt in der Integration öffentlicher und privater Zonen. Hierbei orientierte man sich an der Idee der Praxis, die traditionelle Chinesische Medizin anbietet. Hier steht der freie Fluss der Körperenergie im Fokus und ebendieser Fluss sollte auch in der Architektur umgesetzt werden und spiegelt sich in der offenen und hellen Gestaltung wider.

Ganz anders als es die Ansicht vermuten lassen würde, öffnet sich der Bau zum Garten hin. Macht man auf der Rückseite Gebrauch von weichen organischen Formen, besinnt man sich im privaten Abschnitt auf geradlinige Kanten. Dadurch entsteht ein strenges Raster, das Moderne ausstrahlt.

Die Gliederung der beiden Bereiche wird an der Rücksicht deutlicher. Das Ordinationsgebäude, das die Praxis beherbergt, schließt nahtlos an den privaten Wohnkomplex an. Eine Trennung wird mithilfe des Gartens geschaffen, sodass der private Bereich von den Patienten nicht eingesehen werden kann.