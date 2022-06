6 einfache Tipps für ein umweltfreundliches Zuhause

Wenn man daran denkt, wie stechend so mancher frisch geöffnete Farbeimer riecht, leuchtet es ein, dass darin viele ungesunde und umweltschädliche Stoffe zu finden sind. Wer diese vermeiden will, für den gibt es “Bio” mittlerweile auch im Farbeimer. Ökologische Wandfarben verzichten größtenteils auf die allergie- und krankheitsauslösenden Schadstoffe, die in herkömmlichen Produkten oft in großen Mengen zu finden sind. Um die entsprechenden Ökolabels, wie zum Beispiel den Blauen Engel zu erhalten, verpflichten sich die Hersteller außerdem, die Inhaltsstoffe vollständig zu deklarieren. Für ein umweltfreundlicheres Zuhause solltet ihr Farben mit schädlichen Lösemitteln, Weichmachern und Formaldehyden meiden.