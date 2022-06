Pretty in Pink

Es muss nicht immer so grell, so knallig und so leuchtend wie möglich sein. Auch die Farbe Pink verfügt über ein breites Spektrum unterschiedlicher Schattierungen. Ein warmer Beerenton an der Wand passt besonders gut zu cleanem Weiß und edlem Grau und verdreht auf diese Weise ganz charmant auch den Herren der Schöpfung den Kopf.