Villa mit Überraschungseffekt

In Österreich, genauer gesagt in Klosterneuburg, steht ein ganz besonderes Einfamilienhaus, welches wir euch an dieser Stelle genauer vorstellen möchten. Es besticht durch seine klare Formensprache, seine geschmackvolle Inneneinrichtung und seinen zauberhaften Ausblick, der durch die großzügigen Fensteröffnungen perfekt in Szene gesetzt wird. Für die Generalplanung wurden unsere Experten von Moser Architects beauftragt, der Ausführungszeitraum lag zwischen 2011 und 2013. Wir zeigen euch das vornehme Einfamilienhaus von innen wie von außen und verraten euch, warum man darin sogar schweben kann… Viel Spaß!