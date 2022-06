Wasser im Garten inszenieren

Fließendes Wasser steht in der Feng-Shui-Lehre für Wohlstand und Reichtum. Wer genug Platz im Garten hat und in Sachen Feng Shui auf der sicheren Seite sein will, kann sich also einen Bachlauf oder einen Wasserfall anlegen. Das bringt nicht nur das Chi in Schwung, sondern sieht auch äußerst imposant aus.