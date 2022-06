Ausgefallene Gartenideen

Ein Pool im Garten ist der Traum vieler Gartenbesitzer. Doch wer mit der Zeit gehen will, entscheidet sich für einen natürlichen Schwimmteich, eine harmonische Einheit von Pool und Biotop, ganz ohne Chemie, aber mit viel Fauna und Flora. Diesen schicken Schwimmteich samt Sonnenplatz und Wattbereich haben unsere Experten von Maute GmbH & CO KG für ihre Kunden umgesetzt. Er liegt eingebettet in eine großzügige Rasenfläche und passt mit seiner streng geometrischen Form optisch perfekt zur Architektur des Hauses. Für die perfekte Balance zwischen Design und Natur sorgt die an den Schwimmbereich angrenzende Regenerations- und Pflanzzone.