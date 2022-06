Home Staging eines leerstehenden Bungalows

Zwei Jahre lang stand dieser Bungalow in Radevormwald leer und wartete vergeblich auf neue Bewohner. Nachdem das Objekt so lange erfolglos in der Vermarktung war, beschloss man, es mit Home Staging zu versuchen, um potentiellen Käufern das Haus im optimalen Licht präsentieren zu können. Unserer Expertin Ulrike Philipp gelang es innerhalb von wenigen Tagen mit professioneller Reinigung, einigen gezielten Schönheitsreparaturen und geschickter Möblierung und Dekoration, die Schokoladenseiten des Bungalows in Szene zu setzen und Kaufinteressenten so ein einladendes Zuhausegefühl zu vermitteln. Das Ergebnis: Nach nur einem Open House Termin war die Immobilie verkauft.