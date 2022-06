Schuhregale für Kinder

In ihrer Werkstatt stellt unsere Expertin Simone Kanamüller von Kanaholz in liebevoller Handarbeit Kleinmöbel für Kinder her. Zum Lackieren und Bemalen verwendet sie ausschließlich schadstoffarme Acryl-Lacke, die für Kinderspielzeug und -möbel bestens geeignet sind. Die Kinderbank Hase zum Beispiel eignet sich hervorragend als praktische Kombination aus Sitzbank und Schuhregal und ist in verschiedenen fröhlichen Farben erhältlich.