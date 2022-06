Frühlingstrends 2015: Romantic Glamour

In der letzten Woche haben wir euch bereits zwei spannende Frühlingstrends 2015 vorgestellt – tropisch-exotisch und Scandi Style. Heute kommt Nummer drei dazu, die perfekte Wahl für alle, die auf eine raffinierte Mischung aus Romantik und Glamour stehen. Dazu gehören edle Stoffe, glänzende Texturen und feine (Blüten- oder Schmetterlings-)Muster – alles am besten in warmen Kupfer-, Gold- oder Roségoldtönen und kombiniert mit zarten Pastellfarben, damit die Leichtigkeit des Frühlings nicht verloren geht.