Traumhaus für unter 200.000 Euro

Wer träumt nicht von seinem eigenen Traumhaus? In Dortmund kann dieser Traum schon für unter 200.000 Euro wahr werden!

Denn in Derne, einem Stadtteil von Dortmund, entstehen in einem neuen Baugebiet ab Sommer 2015 37 komplett neue Reihenhäuser und Doppelhaushälften. Die Häuser gibt es in unterschiedlichen Größen und Varianten, was sich auch im Preis bemerkbar macht. Das günstigste schlüsselfertige Gebäude etwa kostet 197.000 Euro und ist ein Reihenmittelhaus mit ca. 119 qm Grundstück. Reihenendhäuser mir einer ca. 202 qm großen Grundstücksfläche gibt es ab 209.000 Euro zu erwerben, eine Doppelhaushälfte mit ca. 250 qm Fläche schon ab 219.000 Euro. Dabei soll auch die Individualität nicht zu kurz kommen, wie das folgende farbenfrohe Wohnbeispiel zeigt.