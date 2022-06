Haus mit versteckten Qualitäten

Das Badezimmer wurde in einem minimalistischen Look gehalten. Eine schubladenartige, raumhohe Wand sorgt an der verglasten Fassade, die zur Straße ausgerichtet ist, für einen Sichtschutz. So kann zum einen in dem Raum das Tageslicht genutzt und zum anderen auch ausreichend Privatsphäre garantiert werden. Die Westseite des Bads ist dagegen großzügig rahmenlos verglast.