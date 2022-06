Möbel und Accessoires mit faszinierenden Formen

Das Chuck Wandregal von hafriko besteht aus sechs gebogenen Holzbrettern, die mit zwei manschettenartigen Ringen aus Edelstahl an den Enden verbunden und zusammengehalten werden. Der Clou: Man kann die Bretter ganz nach Belieben anordnen, sodass immer wieder neue Strukturen und Konstruktionen entstehen. Ein faszinierendes Zusammenspiel von Flexibilität und Stabilität, das uns die Möglichkeit schenkt, all unsere Lieblingsstücke gebührend in Szene zu setzen.