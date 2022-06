7 Tipps für das lange Wochenende

Es ist endlich mal wieder so weit: Uns steht ein langes Wochenende bevor. Falls ihr noch nicht wisst, was ihr mit so viel Freizeit am Stück anfangen sollt, haben wir euch heute ein wenig Inspiration mitgebracht. Hier kommen unsere sieben Tipps für das lange Wochenende. Wir wünschen euch viel Spaß und einen schönen ersten Mai!