homify 360°: Holzhaus für Chalet-Liebhaber

Im Inneren des Holzhauses geht es rustikal-gemütlich zu. Eine weitläufige Sofalandschaft wurde vor einem Kamin angeordnet. Die Küche und der Essbereich schließen direkt an das Wohnzimmer an. Generell wurde ein typischer, offener Grundriss gewählt, sodass ein heimeliges, freies Wohngefühl entsteht.

In diesem Blockhaus wohnt man nicht nur stylish, sondern auch gesund. Denn dadurch, dass das verwendete Holz streng qualitätsgeprüft wird, ist sichergestellt, dass es keine chemischen Gase oder gefährliche Partikel in die Umgebungsluft abgibt. Zusätzlich sorgt die Blockbalkenkonstruktion dafür, dass die Luftfeuchtigkeit im Wohnraum ausgeglichen bleibt und ein optimales Raumklima erzielt wird. Denn Massivholz kann sowohl viel Feuchtigkeit aufnehmen, als auch bei Bedarf wieder an die Umgebung abgeben. Dennoch muss man auch ein Blockhaus ab und an lüften, jedoch bedeutend weniger als Gebäude aus anderen Materialien.