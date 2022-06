Ein Partygarten mit Wow-Faktor

Der Garten wurde in drei unterschiedliche Bereiche geteilt. Im vorderen Teil, der direkt an die Hintertür des Hauses angrenzt, errichteten unsere Experten eine Art Terrasse mit Bänken und Tisch als Sitzgelegenheit. Der Clou dabei: Wenn mal relaxen statt essen angesagt ist, lässt sich der Tisch auf die Höhe der Bänke absenken und es ergibt sich ein großes Outdoor-Bett, das in Kombination mit den entsprechenden Polstern der gesamten Familie Platz zum Entspannen bietet. Der Boden dieses Bereichs wurde mit Sandstein ausgelegt, ein Holzpfad verbindet den Terrassenbereich mit dem restlichen Garten. Die Bepflanzung in diesem Teil des Gartens besteht aus einer kleinen Lavendelhecke und verschiedenen Gräsern.