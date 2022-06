Klassik und Moderne in einem Haus

An dieser Stelle möchten wir euch ein ganz besonderes Projekt aus der Schweiz vorstellen. In Zofingen im Kanton Aargau steht eine klassizistische Villa hoch oben auf einem Hügelsporn. Von hier aus hat man nicht nur eine grandiose Aussicht weit über das Land und in die Alpen, auch das Gebäude selbst ist eine wahre Augenweide. Die Bauherren wollten einen modernen Erweiterungsbau, den die Alberati Architekten AG plante und realisierte. Daher vereinen sich nun alt und neu auf außergewöhnliche Art in der Außenansicht des Hauses. Auch im Inneren wird mit dem Kontrast zwischen klassisch und modern gespielt. Wir zeigen euch die schönsten Aufnahmen dieses wahrhaft spektakulären Hauses. Viel Spaß!