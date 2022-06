Nett von außen, großartig von innen!

Das Haus steht an einer abfallenden Straße und wurde raffiniert an den Hang gebaut. Die Fassade ist auf dieser Seite geschlossen und öffnet sich nur mit einem großen Fenster im Obergeschoss ihrer Umgebung. Einen spannenden Kontrast dazu bildet allerdings der Zaun, der das Grundstück umgibt. Er besteht aus transparentem Glas und lässt so Einblicke von außen in den Vorgarten zu. Auf diese Weise entsteht ein offenes, freundliches und einladendes Gesamtbild, ohne dass Abstriche an der Privatsphäre der Bewohner gemacht werden müssen.