Kleine Doppelhaushälfte bekommt umwerfenden Anbau

Mit seiner klassischen Vorderansicht ist es nicht verwunderlich, dass man diesem Haus nicht unbedingt zutraut, im Inneren oder auf der Rückseite fantastische Überraschungen bereit zu halten. Aber Obacht, völlig falsch! Tatsächlich nämlich wurde das Haus so dramatisch verändert, dass man von dem Ergebnis einfach nur erstaunt sein kann!

Aus einem schlichten Einfamilienhaus mit drei Zimmern und einem Bad wurde ein Luxusdomizil mit fünf Schlaf- und drei Badezimmern und ausgebautem Keller. Die ursprüngliche Garage wurde erhalten und in eine freistehende Motorradzone umgewandelt, das Untergeschoss wurde zum Fitnessraum und Weinkeller. Lasst uns einen genaueren Blick auf diese unglaubliche Verwandlung werfen – wer weiß, vielleicht entdeckt ihr so ja ungenutztes Potenzial in eurem eigenen Zuhause!