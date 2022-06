Moderner Flachdachbau mit Charakter

Dieses Foto beweist, dass eine reduzierte, minimalistische Gestaltung nicht unbedingt langweilig sein muss. Ganz im Gegenteil: In diesem Bad hat man mit einem ausgefallenen Muster an einer Wand einen starken Akzent gesetzt, ohne dabei einen Stilbruch zu begehen. Die Farbgebung bleibt bei neutralem Schwarz-Weiß und auch das Muster selbst beschränkt sich bei genauem Hinsehen auf Kreise in verschiedenen Größen. Trotzdem entsteht so ein ganz besonderer Eyecatcher, der Leben und Dynamik mitbringt und zu dem einzigartigen Charakter des Hauses passt.