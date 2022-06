Wie finde ich den richtigen Kühlschrank für mich?

Einbaukühlschränke lassen sich in der Regel nahtlos in die Küchenzeile integrieren, wodurch ein harmonisches Gesamtbild entsteht. Wo die Einbauschränke früher noch relativ klein waren, gibt es heutzutage kaum noch Unterschiede zwischen einem Einbaukühlschrank und einem Standgerät – beide gibt es in unterschiedlichsten Größen zu kaufen. Der Hauptgrund für das Anschaffen eines Einbaukühlschranks ist, wie bereits erwähnt, die Optik der Küche. Wenn bereits ein Element für den Kühlschrank vorhanden ist, hat man meist auch keine andere Möglichkeit. Einbaukühlschränke sparen Platz und sind besonders für kleinere Küchen sehr gut geeignet. Ein großer Nachteil von Einbaukühlschränken ist wohl der hohe Anschaffungspreis und die eventuellen Zusatzkosten für den Einbau. Zudem ist es nicht möglich diese Kühlschränke nach Lust und Laune umzustellen, was vor allem bei einem Umzug, bei dem man die Küchenzeile erst wieder anpassen muss, ein Nachteil sein kann. Wer bei der Umgestaltung der Küche variabel bleiben will, der wählt am besten einen freistehenden Kühlschrank.

Wer auf der Suche nach dem richtigen Kühlschrank ist, bekommt dabei eine große Auswahl geboten. Neben all den oben genannten Modellen, ist beim Kauf natürlich auch auf den Energieverbrauch zu achten, denn niemand will einen Stromfresser in seiner Küche zu stehen haben. Wenn man dies zusätzlich beachtet, wird jedoch jeder fündig. Du hast eine kleine Küche und vielleicht schon einen eingeplanten Bereich in der Küchenzeile für einen Kühlschrank? Dann ist der Einbaukühlschrank die perfekte Wahl. Du hast eine riesige Küche in der du nach Lust und Laune umräumen kannst? Dann entscheide dich für einen alleinstehenden Bottom-Freezer oder French-Door Kühlschrank, der einen tollen Blickfang in der Küche bildet. Jeder Kühlschrank-Typ hat dabei seine Vor- und Nachteile. Je nach Beschaffenheit des Raumes, Art der Küche und den persönlichen Vorlieben, kann die Entscheidung für einen Kühlschrank ganz unterschiedlich ausfallen.