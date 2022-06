Cooler Trend: Beton in der Küche

Lange Zeit kam Beton ausschließlich als Baumaterial zum Einsatz und galt noch dazu als kalt, schwerfällig, trist und langweilig. Doch diese Zeiten sind zum Glück vorbei. Inzwischen hat der kühle Baustoff längst auch das Interior Design erobert und den Weg in unsere Wohnungen und Herzen gefunden. Er verbreitet sowohl an der Wand und auf dem Boden als auch in Form von Möbeln, Lampen und Accessoires jede Menge Style und Coolness in unserem Zuhause und beweist in vielfacher Hinsicht, wie unerwartet facettenreich, leicht, warm und stylish er ist. Auch in der Küche erfreut sich Beton immer größerer Beliebtheit. Wir haben euch einige Beispiele mitgebracht, die euch weiße Küchenfronten und glänzenden Edelstahl vergessen lassen.