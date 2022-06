Einfamilienhaus mit Mut zur Lücke

Um ein Haus bauen zu können, braucht man erst einmal das passende Grundstück. Was jedoch, wenn dieses vermeintlich schwer zu bebauen ist, da es ungewöhnliche Maße aufweist? So erging es dem Architekten Matthias Lange, der in St. Georgen, einem Stadtteil von Freiburg, ein Grundstück von 7 X 40 qm zu seinem Zuhause machte. Er bewies Mut zur baulichen Lücke und füllte diese mit einem Hauswürfel, der sich perfekt in die umliegende Bebauung einpasst, ohne dadurch seinen individuellen Charme zu verlieren. Zu den Highlights des ungewöhnlichen Einfamilienhauses gehören ein Atrium, eine Dachterrasse und ein kunterbuntes Beleuchtungskonzept. Geht mit uns auf Erkundungstour und entdeckt das außergewöhnliche kleine Haus!