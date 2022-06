homify 360°: Holzhäuser in der Schweiz

Die Häuser wurden in Holzständerbauweise errichtet. Solche Häuser haben eine kürzere Bauzeit als die, die in Massivbauweise gestaltet werden. Da Gebäude in der Holzständerbauweise keine tragenden Wände benötigen, lässt sich die Raumaufteilung flexibel gestalten, was in diesem Fall besonders günstig für die individuellen Wünsche der Bewohner ist.

Wurde ein Haus in Holzständerbauweise gebaut, bedeutet das nicht, dass das Holz auch in der Fassade sichtbar ist. Damit sich diese Häusergruppe allerdings harmonisch in die Umgebung einfügt, wurden die Fassaden extra mit Douglasienholz verkleidet. Die Douglasie wird übrigens optisch häufig mit der Lärche verwechselt, hat aber eine gleichmäßigere Kernfarbe.