Cooles Künstlerloft in Berlin-Mitte

Wohnen in einem Loft ist an sich schon eine Besonderheit. Werden die Räumlichkeiten dann noch stilvoll und individuell eingerichtet, steht einem außergewöhnlichen Wohnerlebnis nichts mehr im Wege. In einer ehemaligen Hutfabrik in Berlin-Mitte ließ sich ein international tätiger Fotograf ein einzigartiges Zuhause kreieren. Verantwortlich waren Ester Bruzkus und Patrick Batek von Bruzkus Batek Architekten.