6 coole Leuchtendesigns

Ob im Wohnzimmer, im Flur oder im Schlafzimmer – die gefaltete Leuchte Puschel von rabea eipperle ist ein absoluter Eyecatcher, dessen durchorganisiertes Chaos in jeder Spitze von Anfang an fasziniert und spannend bleibt. Puschel ist in verschiedenen Farben und in zwei unterschiedlichen Größen erhältlich.