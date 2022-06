Geniale Fenster für modernes Wohnen

Was tun, wenn man gerne lichtdurchflutet wohnen will, aber leider an einer stark befahrenen Straße oder in einer dicht bebauten Wohnsiedlung wohnt und nicht jedem Passanten und Nachbarn freie Sicht in die eigenen vier Wände bieten möchte? Unsere Experten von Visamaracorsi Arquitectura zeigen euch eine clevere Lösung, bei der die Fassade selbst geschlossen bleibt, aber dahinter eine Art großer Glaskasten mit Oberlicht installiert wird. Auf diese Weise gelangt von oben Licht in den Wohnraum und niemand kann euch von draußen sehen.