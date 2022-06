Modernes Haus mit großem Freizeitangebot

In unserer Rubrik homify 360° stellen wir euch heute ein Projekt vor, dass uns nach Portugal führt. Konkret geht es nach Oeiras. Die Kleinstadt befindet sich am rechten Ufer der Mündung des Flusses Tejo und erfreut sich damit einer privilegierten Lage mit maritimen Klima. Freiluftaktivitäten und ausgiebiges Sonnen am Strand werden hier besonders groß geschrieben. Neben den geografischen und freizeitlichen Vorzügen, hat die portugiesische Kleinstadt auch architektonisch einiges zu bieten. Das beweist das großzügige Wohnhaus, welches wir euch folgend vorstellen. Auf Anhieb sticht einem die besondere Verbindung aus traditioneller und moderner Bauweise des Objektes ins Auge, für die die Experten von Castello-Branco Arquitectos, LDA zuständig sind. Das Projekt in tollen Bildern festgehalten hat für uns Artphoto Joãcocb.