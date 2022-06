Wie dunkle Räume heller wirken – 7 Tipps

Dunkle Räume wollen vor allem gut beleuchtet sein. Strahlt das richtige Licht in jeder noch so düsteren Ecke, wirkt der Raum plötzlich hell und freundlich. Ist der Raum nicht nur dunkel, sondern auch recht klein, fehlt gleichzeitig die Stellfläche für viele Lampen. Daher kommt es auf die richtige Auswahl und die perfekte Nutzung des Platzes an. Für ein harmonisches Grundlicht sorgt eine Allgemeinbeleuchtung beispielsweise in Form einer schönen Decken- oder Pendelleuchte. Wer diese für viel Licht effektiv nutzen möchte, kann eine Pendellampe mit mehreren Leuchten oder einen Kronleuchter mit vielen Kristallen wählen. Ist die Decke niedrig, kann der Raum optisch mit einer langen Pendelleuchte “gestreckt” werden. Damit die Allgemeinbeleuchtung sich sowohl für die tageshelle Beleuchtung als auch für gemütliche Abendstunden eignet, ist ein dimmbarer Schalter praktisch.

Eine Platzbeleuchtung als zusätzliche Lichtquelle neben der Decken- oder Pendelleuchte ist überall dort gefragt, wo direktes Licht gebraucht wird. Das kann die Leseecke sein, der Essbereich, der Schreibtisch, der Lieblingsplatz zum Fernsehen oder die Spielecke. Besonders vielseitig sind hierfür flexible Steh- oder Platzleuchten. Ein Deckenfluter mit einer integrierten Schirmlampe erfüllt beispielsweise gleich zwei Aufgaben: Er strahlt ein schönes, indirektes Licht nach oben ab und erhellt somit den dunklen Raum auf behagliche Weise, gleichzeitig spendet die Schirmlampe direktes Licht dort, wo es gerade gebraucht wird. Vor allem in dunklen Räumen ist eine akzentuierte Beleuchtung unabdingbar. Mit ihr verwandelt sich der dunkle Raum in ein stimmungsvolles Ambiente. So können Interior Designer mit einer entsprechenden Beleuchtung, Vitrinen oder Regale, das Lieblingsbild an der Wand oder besondere Dekorationsstücke im ganzen Haus mit Helligkeit in Szene setzen.