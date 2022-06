So einfach lassen sich leere Wände verschönern

Wer viel auf homify unterwegs ist – und somit auf dem neusten Stand ist – weiß, dass Beton und Stein im Interieur immer beliebter wird. Die verschiedenen Variationen von Stein in der Einrichtung geben unserem Zuhause einen besonderen Charakter. Das wohl beliebteste Stilelement ist die Wandverkleidung mit Backsteinen. Der Trend findet in immer mehr Variationen Einzug in unsere Haushalte und gestaltet unsere Wände alles andere als langweilig: Die Steinwand wird zum Hingucker in jedem Raum und kann vielfältig an unseren Einrichtungstil angepasst werden. Ob roter Backstein in Kombination mit viel Holz, weißer Backstein inmitten einer ländlich eingerichteten Wohnung oder Naturstein für einen modernen, außergewöhnlichen Look. Letzteres wird auf dem Beispielfoto dargestellt. Besonders mit geradlinigem Mobiliar und minimalistischen Wohnaccessoires kommt die Wandgestaltung gut zur Geltung. Die Designer dieses Wohnzimmer haben hier alles richtig gemacht: Die rustikale Wandverkleidung steht in reizvollem Kontrast zum modernen Kamin und dem geradlinigen Mobiliar.