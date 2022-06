Wie kann ich Nischen richtig nutzen und gestalten?

Lange Zeit war Nische eher ein negatives Wort, bei dem wir an kleine, verwinkelte Ecken gedacht haben, die bei der Inneneinrichtung nicht zu gebrauchen sind. Diese Nischen galten lange Zeit als No-Go und sind besonders in Altbauwohnungen und bizarr geschnittenen Häusern zu finden. Doch mittlerweile gibt es endlos viele Möglichkeiten, ebendiese zu seinem Vorteil zu nutzen. Einbauschränke, Regalböden und Sitzecken sind der ideale Weg, um Nischen zu nutzen.

Da Nischen aufgrund ihrer Nutzung immer wieder in neuem Glanz erstrahlen, haben sich viele Designer Gedanken darüber gemacht. Mittlerweile werden diese, in etwas abgewandelter Form, in viele Neubauten eingeplant, da sie nicht nur praktisch sind, sondern auch noch toll aussehen können. Die Nische ist zudem vielfältig einsetzbar und findet sich in Wohnzimmern, Schlafzimmern und Bädern wieder. Kleine, quadratische Nischen im Wohnzimmer bieten Platz für dekorative Home-Accessoires und Bücher. Im Bad sind geflieste Nischen in der Wand die moderne Alternative zu unschönen, an den Armaturen hängenden Metallkörben, in denen Shampoo und Duschgel aufbewahrt werden kann. Wir möchten euch heute die vielfältigen Möglichkeiten zeigen, wie Nischen genutzt werden können, wo sie eingeplant werden sollten und wie sie eure vier Wände aufwerten.