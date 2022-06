Extravagantes Haus mit schickem Schlafzimmer

Beginnen wollen wir unseren Rundgang durch das extravagante Haus in der offen gestalteten Küche, die ganz in Schwarz gehalten wurde. Eine vorgelagerte Kücheninsel bringt Leichtigkeit in den Bereich. Das verführerisch schimmernde Schwarz wird in keinster Weise aufgelockert, was diese Küche zu einem echten Statement macht.

Direkt daran schließt der Essbereich an, der dank schwarzer Stühle das Thema der Küche wieder aufgreift. Ein Holztisch sorgt für einen Hauch natürlicher Farbe – ein Effekt, der von den runden, kupferfarbenen Leuchten darüber noch verstärkt wird. Der lilafarbene Teppich rundet das Esszimmer ab. Die Betondecke bildet einen gekonnten Kontrast zum eleganten Interieur.