Die ultimative Checkliste für deinen Umzug

Jetzt beginnt der kreative Teil: 2 Monate vor dem Umzug sollte man anfangen zu planen, wie und ob man seine Möbel in der

neuen Bleibe aufstellt. Am besten besorgt man sich dafür einen aktuellen Grundriss des Hauses oder der Wohnung, kopiert diesen und probiert verschiedene Varianten durch. Will man sich neu einrichten oder sollten einige Dinge absolut nicht hineinpassen, sollte man sich eine Checkliste anlegen und bereits jetzt den Verkauf der alten Möbel planen – auf Flohmärkten, Online-Portalen, unter Bekannten etc.

Zieht man weiter weg, ist es ratsam, den Hausarzt und Fachärzte um Kopien der Krankenakten zu bitten bzw. um deren Weiterleitung. Letzte Arztbesuche sollte man ebenfalls in diesen Zeitraum legen.