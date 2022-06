6 Einrichtungstipps für ein kleines Haus

Es gibt eine Studie, die belegt, dass Wohnungen in jüngster Zeit immer kleiner werden. Neue Apartmentanlagen in den USA werden im Schnitt mit 20% weniger Fläche pro Wohnung gebaut. Dieser Trend, der nicht nur in Amerika zu beobachten ist, bringt mittlerweile auch Möbelhersteller dazu, umzudenken: Statt der traditionellen „Sparmaßnahmen“ wie Hochbetten oder Schlafsofas wollen sie neue Wege gehen, indem sie verschiebbare Wände, wie man sie vielleicht schon mal in einem Hotel gesehen hat, zu einem erschwinglichen Preis auf den Markt bringen. Die größte Herausforderung ist dabei, die nötigen Sicherheitsstandards einzuhalten. Aber wenn es soweit ist, sollten sich Räume beliebig konfigurieren lassen.

Bis dahin lässt sich diese Idee mit etwas handwerklichem Geschick privat umsetzen, um die bisherige Raumaufteilung in einen flexiblen Grundriss zu verwandeln, um so „Unterräume“ oder auch Privatsphäre zu schaffen. Teile des Wohnzimmers könnten dann als temporäres Gäste- bzw. Schlafzimmer fungieren, ein Teil des Kinderzimmers könnte für einen begehbaren Wandschrank genutzt werden und so weiter.