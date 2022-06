Futuristische Villa in romantischem Garten

Spannung lebt von Kontrasten. Daher ist die Villa, die wir euch an dieser Stelle vorstellen möchten, auch so interessant. Denn mitten in eine romantische Gartenanlage aus dem 19. Jahrhundert wurde am Bielersee in der Schweiz ein futuristisch anmutendes Haus gebaut. Das direkt am Ufer gelegene Gebäude brilliert jedoch nicht nur dank seiner modernen Architektur. Eine alte Grotte, ein kleiner Weiher sowie viele der alten Bäume, die die Villa umgeben, wurden beibehalten und sorgen so für den spannenden Kontrast zwischen alt und neu.

Wir zeigen euch das schöne Projekt, welches von unseren Experten von Bauzeit Architekten geplant und realisiert wurde, von allen Seiten und im Detail. Viel Spaß beim Entdecken!