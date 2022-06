An dieser Stelle zeigen wir euch ein Einfamilienhaus mit extremen Gegensätzen. Traditionell trifft auf modern, Glas auf Stein und bunt auf neutral. Das besondere Gebäude befindet sich in Nüdlingen in der Vorrhön, einem Ort in der Nähe von Bad Kissingen. Das Haus ist von üppiger Landschaft umgeben und idyllisch in den Ausläufern des Mittelgebirges gelegen.

Das Einfamilienhaus wurde vom Architekten Christian Welzel entworfen und ein Jahr später von Albert Haus in ökologischer Holzrahmenbauweise realisiert. Nun findet sich auf einer Wohnfläche von 235 qm viel Platz für die Bauherren. Wir zeigen euch das kontrastreiche Haus von allen Seiten sowie im Detail. Viel Spaß!