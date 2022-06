Graue Eleganz auf Sylt

Im Bad zeigt sich deutlich, was sich bereits durchs ganze Haus zieht und was besonders wichtig ist, wenn man sich für einen monochromen Look und neutrale Farben entscheidet – das Spiel mit Strukturen und unterschiedlichen Texturen. Eine Einrichtung in Weiß oder komplett in Grau kann nur dann ihr volles Potential entfalten, wenn man sie auf verschiedenen Oberflächen zum Einsatz bringt. Rau trifft auf glatt, glänzend auf matt, hart auf weich – und schon ergibt sich ein spannender Gesamteindruck.