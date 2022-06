Möbel aus Holz

Michael Thonets Bugholzstuhl Nr.14 ist einer der am meisten produzierten Stühle der Welt, von dem allein bis 1930 bereits 50 Millionen Exemplare gefertigt wurden. Besonders beliebt sind mit einem Rohrgeflecht bespannte Caféhausstühle, welche durch die häufige Benutzung an der Vorderseite der Sitzfläche allerdings oft ausreißen. Unser Experte Julien Schaab hat dem beliebten Sitzmöbel ein neues Gesicht verpasst und mit einer modernen Sitzfläche ausgestattet, die eine Hommage an das typische Rohrgeflecht ist und aus gelasertem PETG besteht. Eine schnelle, günstige und moderne Art und Weise, einem Möbelklassiker wieder Leben einzuhauchen.

