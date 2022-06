Vorher-Nachher: Die spektakuläre Verwandlung einer alten Scheune

Was als eine Scheune und ein Kuhstall begann, ist heute ein wunderschönes, modernes Haus in Alrewas, Großbritannien. Das Projekt, das von Alrewas Architecture Ltd geplant und ausgeführt wurde, zielte darauf ab, zwei heruntergekommene Bauernhäuser in ein einziges großzügiges und umweltbewusstes Zuhause für die Bauherren zu verwandeln. Dafür wurden der alte Kuhstall und die Scheune sorgfältig saniert und auch energetisch auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Zusätzlich sorgt ein Erweiterungsbau für eine Vergrößerung des Wohnraums.

Das renovierte Gebäude ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie erfolgreich Vorher-Nachher-Projekte sein können. Denn ein Neubau würde niemals den Charme des historischen Gebäudes haben. Gleichzeitig wurden alle modernen Annehmlichkeiten in das alte Haus eingefügt. So finden sich dort nun beispielsweise eine Fußbodenheizung im gesamten Wohnbereich sowie eine Solaranlage auf dem Dach mit ganzen 17 Sonnenkollektoren. Ein Holzofen im Innenraum sorgt zusätzlich für Gemütlichkeit. Was es noch alles zu entdecken gibt, erfahrt ihr in der folgenden Bildstrecke. Viel Spaß!