Einfamilienhaus mit Twist

Der Blick von außen verrät: Ganz fertig ist das Projekt noch nicht. Tatsächlich wird die Außenfassade erst in einem weiteren Bauabschnitt fertiggestellt. Dennoch erkennt man schon jetzt das Potenzial, das in diesem traditionellen Gebäude steckt. Das liegt zum einen an den schönen Dimensionen des Gebäudes und zum anderern an den neuen Fensteröffnungen, die dem Haus schon jetzt ein freundlicheres, zeitgemäßes Aussehen verleihen. Das Gebäude ist übrigens mit einer Wohnfläche von 220 qm und einer Nutzfläche von 60 qm ideal für eine Familie mit Kindern.