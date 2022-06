Vom Rohdiamanten zur Wohnung zum Verlieben

Es gibt Vorher/Nachher-Projekte, da bekommt man auf Anhieb eine Vorahnung davon, dass das Ergebnis nur gut werden kann. Die Grundvoraussetzungen stimmen und oftmals sind es ungeahnte Details, die bei der Freilegung von Wänden und Böden zu Tage kommen und die finale Gestaltung maßgeblich beeinflussen. Dass das Ergebnis so wird, wie es ist, liegt nicht zuletzt natürlich auch an dem Wissen, den Erfahrungen sowie an dem Feingefühl und Gespür für Materialien, Formen, Farben und Stil unserer Experten.

Was hier so positiv einstimmend beschrieben wird, kommt nicht von ungefähr. Genauso nämlich trifft es auf die folgende Wohnung zu, die eine wunderbare Sanierung erlebt hat. Das Apartment befindet sich in Lissabon, der Hauptstadt Portugals, und wurde von den Raumausstattern Obrasdecor in eine Bleibe zum Verlieben verwandelt. Seht selbst!