Wie man den Platz unter der Treppe nutzen kann – 9 fantastische Ideen!

Eine der einfachsten Möglichkeiten ist es, den Platz unter der Treppe mit Bücherregalen zu füllen. Je nachdem wie tief der Bereich ist, können gleich zwei Reihen oder mehr voller Bücher untergebracht werden. Das Ergebnis ist schön und bunt und es entsteht eine entspannte Umgebung. Ist genug Platz vorhanden, kann noch ein bequemer Sessel dazu platziert werden. So entsteht eine eigene kleine Bibliothek, in der man sich in Ruhe dem Lesen widmen kann. Für Leseratten ist dies eine tolle Möglichkeit, die Bücher zu verstauen, ohne dass sie viel Platz in der gesamten Wohnung einnehmen.