WM-Feeling für den Garten

Es ist endlich wieder so weit! Nach vier Jahren Durststrecke und einer Europameisterschaft haben wir endlich wieder Grund zum Feiern: Die WM hat gestern begonnen! Da jetzt die nächsten vier Wochen sowieso Ausnahmezustand in allen Büros, Supermärkten, Schulen und sogar Kindergärten herrscht und man unmöglich an Fußball vorbei kommt (außer vielleicht, man verschanzt sich in einer einsamen Blockhütte in Alaska), kann man den Hype ja auch einfach mitmachen. Wer allerdings so gar nicht auf Public Viewing steht, der sollte sich schleunigst überlegen, wie er seinen eigenen Garten WM-tauglich macht. Keine Sorge, dafür gibt es ja uns! Die sechs Last Minute Tipps für Private Viewing im eigenen Garten: