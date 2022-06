Luxusvilla mit spektakulärer Aussicht

Heute nehmen wir euch mit auf eine Reise an die Südküste Südafrikas. Hier haben unsere niederländischen Experten van ringen architecten eine beeindruckende Luxusvilla direkt am Strand errichtet. Sie schmiegt sich harmonisch an den Hang, passt sich so der malerischen Umgebung nahtlos an und bietet eine sensationelle Aussicht über den Strand und das Meer, jede Menge Wohnkomfort und auf knapp 800 Quadratmetern jede Menge Platz zur freien Entfaltung. Viel Spaß auf unserem Rundgang durch dieses eindrucksvolle Architekturprojekt.