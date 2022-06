Top 5: Häuser mit Überraschungseffekt

Mitten in Berlin eine grüne Oase errichten? Wir haben euch diese Woche gezeigt, wie cool das aussehen kann. Der Garten, der dieses Loft umgibt, ist ein Spaß für die ganze Familie, aber Streit kann es schon mal geben, wenn es darum geht, wer in der Wand sitzen darf… Warum man hier tatsächlich in der Wand sitzen kann und dies sogar der bequemste Platz im Haus ist, erklären wir euch in unserem Artikel über das grüne Loft im Großstadtdschungel.