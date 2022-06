DIY: Stuck einfach mal selbst herstellen

Kaum ein anderes Bauelement bringt mehr Stil und vornehmen Charme in einen Wohnraum als Stuck. Doch leider kann nicht jeder von sich behaupten, altehrwürdige Gemäuer zu bewohnen, an denen sich die Spuren des Jugendstils in charakteristischen Stuckverziehrungen abzeichnen. Auch kommt es vor, dass Vorbesitzer in Zuge von Renovierungsmaßnahmen Stuckleisten wie Rosetten entfernten. Für all jene, die sich in ihren Räumen gezielt mit dem authentischen Ambiente der Jugendstilepoche umgeben wollen, haben wir dieses Mal eine ganz besondere DIY Idee in petto. Mit diesem Ideenbuch möchten wir euch nämlich eine Anleitung an die Hand geben, die Schritt für Schritt erklärt, wie DIY Stuck hergestellt und an Zimmerwände und Decken angebracht wird.