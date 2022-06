Geradliniges Wohnhaus für die moderne Familie

Der niederländische Architekt Ad Smeulders kommt seinen Kundenaufträgen stets in Form eines dreidimensionalen Kunstwerks nach. So ist es nicht verwunderlich, dass auch dieses Einfamilienhaus in dem Dorf Oostkapelle auf der Halbinsel Walcheren auf ganzer Linie überzeugt. Und Linie ist das richtige Stichwort, denn inmitten traditioneller Bebauung des Badeorts besticht die neugebaute Immobilie mit zeitgenössischer Geradlinigkeit.